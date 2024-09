Opinión de AMLO sobre anulación de elección en Cuauhtémoc

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 2 (EL UNIVERSAL).- Luego que el Tribunal Electoral de la CDMX anuló los comicios en la alcaldía Cuauhtémoc bajo el argumento de que la alcaldesa electa, Alessandra Rojo de la Vega, cometió violencia política de género, este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que aún hay otras instancias a las que se puede acudir por lo que no está concluido, "y debe de tenerse cuidado, porque las acusaciones de fondo tienen que ver con el fraude electoral".

A pregunta expresa en su conferencia mañanera, el jefe del Ejecutivo federal manifestó que se tiene que tener mucho cuidado con este caso para que no se piense que su gobierno quiere la "Ley del Embudo" en donde se busque que las leyes solo les beneficie a su movimiento.

"¿Cómo evalúa el trabajo de la autoridad electoral en la Ciudad de México en este caso?", se le cuestionó.

"Pues, soy respetuoso, ¿no?, de lo que ellos deciden. Pienso que hay otras instancias, que esto no está concluido, y debe de tenerse cuidado, porque las acusaciones de fondo tienen que ver con el fraude electoral, con la compra del voto, con la falsificación de actas, con el relleno de urnas, todo lo que hacían y padecimos".

"Para que no se piense de que nosotros queremos la ley del embudo, que nada más lo que buscamos es que las leyes beneficien a nosotros, no estamos acostumbrados a eso. Nosotros nos apegamos a la máxima de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie", contestó.

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador señaló que se tiene que analizar las causas reales porque cuando hay "insultos sean reales o inventados, pues ya es otra cosa" o cuando se tratan violaciones por agravios de género.

"Yo fui acusado de eso y nunca le he faltado el respeto a una mujer y me acusó la candidata Xóchitl y no procedió. Entonces, hay que ver bien las cosas a fondo".

El jefe del Ejecutivo federal confió en que los magistrados del Tribunal no estén sometidos a presiones y llamó a evitar especulaciones y conjeturas.

"Esperar a que los magistrados, sin presión de ninguna índole, como lo hicieron últimamente con la arrogancia de sentirse libres, porque tanto en el consejo del INE como en el tribunal se quejaron, por lo menos una consejera del INE, de que estaba sometida a fuertes presiones y en el tribunal lo mismo, le estaban presionando fuerte, con amenazas incluso y resolvieron con apego a la Constitución, con apego a la ley de la materia, aplicando también el criterio de que la libertad no se implora, se conquista. Entonces, que así tienen que actuar los verdaderos jueces", manifestó.

Alessandra Rojo de la Vega informó que seguirá dando la batalla para defender su triunfo en la alcaldía Cuauhtémoc por lo que acudirá a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para revertir la nulidad de la elección que ayer por la noche determinó el Tribunal Electoral local.

Gracias al voto de calidad del presidente interino del TECMDX, Armando Ambriz, se anuló la elección en la alcaldía argumentando que Rojo de la Vega ejerció violencia política de género en contra de la candidata perdedora Catalina Monreal.