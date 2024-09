AMLO se despide de gobernadores a bordo del Tren Maya

El presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó la inauguración del tren P´atal -"permanecer" en lengua maya- para tener un último encuentro con 19 de las 24 gobernadoras y gobernadores de Morena y PVEM, pero al cual también asistieron mandatarios de oposición, PRI y PAN.

Acompañado por la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, la comitiva presidencial viajó de Cancún, Quintana Roo, a Mérida, Yucatán, a bordo del jaguar rodante color azul como el mar Caribe.

El P´atal es un tren de gama alta que cuenta con camarotes, camas, regaderas, restaurante y cafetería.

Al llegar a la estación Chichén Itzá, el Mandatario realizó un recorrido por la nueva unidad.

Junto con Sheinbaum Pardo, presiente López Obrador caminó por los siete vagones del nuevo tren, que alcanza una velocidad de 140 kilómetros por hora.

Al llegar al cuarto vagón, donde viajaban los representantes de los medios de información, el presidente López Obrador dijo que aprovechó porque hay mandatarios estatales que ya no volverá a ver.

"Ya a algunos no los voy a poder ver así tan cerca en estos días, nos vamos a ver, desde luego, de lejos, porque vamos a participar en la ceremonia juntos de entrega de la Banda presidencial a quien en poquísimo tiempo será la mejor presidenta del mundo".

Asistieron 19 de los 24 gobernadores de Morena y Partido Verde, así como los siete mandatarios electos de Morelos, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Puebla, Ciudad de México y Yucatán.

También acudieron el gobernador Esteban Villegas (PRI), de Durango, y el senador y exgobernador de Yucatán, Mauricio Vila (PAN).

El presidente López Obrador puntualizó que el mandatario de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, no asistieron porque "tienen ocupaciones, tareas en sus estados".

La presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que fue una maravilla el recorrido en el tren, acompañada de todos los gobernarles del movimiento.

Expresó que, junto con el presidente López Obrador, comieron sopa de lima y pescado, y aguas de sabor en la inauguración del Hotel Tren Maya de Chichén Itzá.

El gobernador de Zacatecas, David Monreal, calificó el momento de "mucha nostalgia" e incluso dijo que algunos "se quebraron". "Fue un momento muy emotivo... se siente con el deber cumplido y nos contagia a todos, es la historia".

Nostálgico, el presidente López Obrador mencionó que terminaba su ciclo y, como todos los maestros, también "se jubila".

El tren P´atal pasó su prueba de fuego como el vehículo de lujo de la familia del Tren Maya.

La penúltima gira de fin de semana entre el presidente López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum se enmarca un día antes del Congreso Nacional de Morena, que habrá de elegir a su próximo dirigente nacional, pues Mario Delgado Carrillo dejará el cargo para sumarse al gabinete de la primera presidenta de México como el nuevo secretario de Educación Pública.

La sucesora de López Obrador descendía las escaleras tomada de la mano por su esposo, el científico Jesús María Tarriba, junto con la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, la anfitriona.

Como es el sello de este gobierno, la obra estrella del sureste mexicano se encuentra aún incompleta, pero eso no importa.

El presidente López Obrador se despidió de sus leales, la mayoría, quienes lo acompañaron desde la oposición y ahora son gobierno. Viajaron en "permanecer", que quedará para la historia como parte de su polémica obra de más de mil 500 kilómetros de vías férreas en medio de la selva maya.