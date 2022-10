AMLO ordenó quitar las vallas de Palacio Nacional por Grupo Firme

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 18 (EL UNIVERSAL).- Al destacar la grandeza cultural de México, "que de ahí emana nuestra fortaleza", los valores y la familia, el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó la presentación récord que tuvo Grupo Firme en el Zócalo de la Ciudad de México, el pasado 25 de septiembre.

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, López Obrador señaló que la familia protege contra problemas como la drogadicción y destacó el "concepto de familia moderna": "Uno de los errores de la izquierda es que históricamente, le dejó el tema de la familia a los conservadores".

Al señalar un problema grave de drogadicción en Estados Unidos con fentanilo, "que vamos a enfrentar abiertamente", López Obrador se dijo optimista por tener bases y sustento en "nuestras culturas" y "fortaleza familiar".

"La música, la cultura, el arte. Me dio mucho gusto, por ejemplo, cuando vino esta banda al Zócalo, Firme, lo más sano; hubieron algunos ahí que se tomaron su caguama, pero muy poco.

"Venían familias, jóvenes, familias completas con niños, tan es así que como se llenó completo y seguía llegando gente, y llegando, llegando, llegando, pero eran ríos de gente, yo estaba fildeando por la ventana. Le hablé a Claudia (Sheinbaum) y le dije ´ya hay que hacer algo, que ya no vengan, que no sigan pasando porque puede haber una desgracia´.

"Y ya, se resolvió, y hay unas vallas aquí enfrente y ordené que las quitaran para que hubiese más espacio y que pudiesen estar hasta el frente del Palacio, hasta las puertas, y no se pudieron quitar las vallas porque están soldadas desde enfrente, pero sí se abrieron y se metió la gente, y estaban en la puerta, las puertas del Palacio, todas las puertas; ningún daño de nada, de nada, diversión sana, no destrucción", contó López Obrador.