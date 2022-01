AMLO participa en reunión de embajadores y cónsules a través de video

Luego de que este lunes informó que dio positivo a Covid-19 por lo que permanecería en aislamiento, el presidente Andrés Manuel López Obrador participó, a través de un video, en la 33 Reunión de Embajadores y Cónsules que se realiza en Palacio Nacional.

Vamos a seguir actuando con profesionalismo, creo en su trabajo y en el amor que le tienen a México, expresó el presidente López Obrador a embajadores y cónsules.

En la conferencia mañanera de este martes, encabezada por Adán Augusto López, secretario de Gobernación, el presidente López Obrador informó a través de un videomensaje que se siente bien.

Con 36.1 grados de temperatura y 96 de oxigenación, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los mexicanos a no espantarse ante el aumento de contagios de Covid-19.

"Siento que el contagio es algo pasajero"

Al participar en video en la 33 Reunión de Embajadores y Cónsules, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que siente que el contagio de Covid-19 "es algo pasajero".

En el evento realizado en Palacio Nacional, hasta donde fue trasladada la diplomacia mexicana, López Obrador grabó un mensaje para los embajadores y cónsules, a quienes les expresó: "Vamos a seguir actuando con profesionalismo, creo en su trabajo y en el amor que le tienen a México".

En un paréntesis que hizo, López Obrador se refirió a la variante ómicron del coronavirus, la cual, aseguró, no es muy dañina.

"No es como la anterior, afortunadamente. Tengo un poco de ronquera y malestar en la garganta, sin calentura, sin falta de oxigenación, es como una gripa. Los médicos coinciden que es algo pasajero y así lo siento", expresó.

En su mensaje a través de video, López Obrador expuso 5 retos para la diplomacia mexicana en este 2022.

Ante todo, es necesario hacer realidad los principios de política exterior plasmados en el artículo 89 constitucional, sobre todo en lo que hace a la no intervención, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de las controversias, refirió.

Añadió que se requiere proteger a la comunidad mexicana en el exterior, sobre todo frente al maltrato y la discriminación.

Se requiere fortalecer la integración económica a partir del T-MEC y se debe lograr lo mismo en toda América Latina para llegar a una adhesión similar a la de la Unión Europea, agregó el presidente de México.

López Obrador también pidió mantener la tradición de otorgamiento de refugio y procurar no pelearse con ningún gobierno extranjero.