AMLO pedirá desechar amparos contra distrito de riego Yaqui

GUAYMAS, Son., febrero 13 (EL UNIVERSAL).- Al asegurar que "el agua es un asunto de Estado", el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que pedirá a Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que sean desechados los amparos en contra del distrito de riego 018, el cual fue transferido al pueblo indígena como parte del Plan de Justicia Yaqui.

Pobladores Yaquis, así como agricultores han interpuesto 12 recursos de amparo en contra del distrito de riego 018, el cual fue transferido al pueblo indígena como parte de este plan.

Durante una reunión con autoridades tradicionales yaquis, el mandatario federal manifestó que sería una injusticia más el que se le diera trámite a estos amparos.

"En el caso del agua, por lo que ya expuse, no quería yo volver a repetir los antecedentes históricos, pero lo hice porque este será el argumento para pedirle al presidente de la Corte de que este asunto del agua se vea como un asunto de Estado. Hablaré con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, con el propósito de que estos amparos sean desechados con claridad, porque sería una injusticia más el que se le diera trámite.

"Puede salir un leguleyo a decir que se tiene que respetar el Estado de derecho, pero siendo un asunto de Estado y de justicia del Estado de derecho que ellos esgrimen siempre Estado de chueco, no de derecho, no tiene cabida en situaciones como las que estamos tratando", dijo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó usar la fuerza para retirar a yaquis que mantienen bloqueado un tramo de la carretera federal número 15 -donde exigen dinero a los automovilistas para circular - y en su lugar propuso pagarles el monto de lo que obtienen para que lo inviertan en obras para la comunidad.

Aseguró que sus adversarios, a quienes llamó "neoporfiristas" quieren que actúe como ellos y que los reprima.

Al encabezar la Reunión con Autoridades del Pueblo Yaqui, el titular del Ejecutivo federal pidió a pobladores evitar la toma de casetas y establecer un diálogo para que hagan una estimación de cuánto obtienen de dinero por el cobro a los automovilistas y transportistas, y así establecer un acuerdo para que el gobierno federal les entregue ese mismo monto si dejan libre la carretera.

"En el caso de las casetas, de los cobros, me han pedido no sé cuántas veces que dé la orden para desalojar con la Guardia Nacional, con la fuerza y no vamos a hacerlo, vamos a convencer, vamos a persuadir.

"Como les dije a los jóvenes de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa que tomaban las casetas, si lo hacen porque les falta dinero para sus estudios, y son estudiantes pobres, porque sin duda son estudiantes pobres, a todos les damos becas, pero no usemos la fuerza, que no haya violencia, porque saben qué quieren los adversarios, los conservadores, los neoporfirista, que actuemos como ellos, que reprimamos y eso no nos vamos a hacer".

Recordó que como Presidente de la República también es Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas "y nunca voy a dar la orden de reprimir al pueblo de México, nunca, tenemos que buscar el acuerdo".

En este sentido, el Mandatario federal señaló que el gobernador Alfonso Durazo (Morena), ayudará a hablar con quienes mantienen este bloqueo.

"Ver cuánto es lo que obtienen, y se los damos para obras (...) hablar con los compañeros porque si afecta, hay gente que se molesta por esto de Sonora y de otros estados, pero básicamente de Obregón y de Guaymas, y de Hermosillo y no son esos los pueblos yaquis, los pueblos yaquis, son la esencia de la mexicanidad, es la verdad más íntima que tiene Sonora, es lo mejor de Sonora.

"Entonces busca ese acuerdo y se lo encargamos aquí a Alfonso, y se puede, todo se puede, si tiene una paciencia y hay diálogo con compromisos y se cumplen los compromisos se logra resolver los problemas", agregó.

El mandatario federal también propuso, que si las autoridades yaquis lo permiten, se instalen cuarteles de la Guardia Nacional (GN).

Antes, el gobernador Alfonso Durazo Montaño propuso crear una zona económica especial para que se instalen maquiladoras, sin embargo, advirtió de la toma de casetas, que no sólo afecta la movilidad de la población sino también la imagen de la comunidad yaqui.

"Las tomas en la carretera que generan, la verdad que dan motivo a cuestionamientos muy importantes a la etnia y creo que terminan por afectar su imagen, cuando hablamos de establecer inversiones en una zona económica especial, invariablemente sacan el tema de las reservas que genera precisamente la toma de la carretera ante la eventualidad de que eso se pudiera replicar en una empresa establecida en esa eventual zona económica especial", señaló.