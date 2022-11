AMLO pedirá pensión del ISSSTE al terminar su gobierno

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 9 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró una vez que concluya su mandato solicitará su pensión del ISSSTE para irla llevando en sus gastos, porque –dijo- no tiene dinero.

"Un periodista de estos famosos que tienen departamentos, casas en el extranjero, casas de campo, pues ustedes saben cuánto gana un periodista honesto, no alcanza.

"Yo soy Presidente y tengo que pensar en que voy a solicitar mi pensión del ISSSTE y ahí la voy a ir llevando porque no tengo dinero".

---AMLO opina sobre los opositores que "se echaron a perder"

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo señaló que aunque fue opositor "pude acumular mucho dinero, porque los opositores también tienen dinero, más los que se echaron a perder y de repente ranchos y caballos finos, después de venir de la lucha social, los puros, carros último modelo y las casas donde viven".

El Mandatario ha señalado que al término de su gobierno –en 2024- se retirará de la vida política del país y residirá en su quinta de Palenque, Chiapas.