AMLO persigue a críticos y abraza a delincuentes: PAN

Perseguir, procesar y enjuiciar sin pruebas a quienes se atreven a alzar la voz contra las acciones y políticas públicas, se han convertido en las estrategias electorales más despreciables y autoritarias de este gobierno mientras que, a los capos de la delincuencia organizada les ofrece indulgencias y abrazos, afirmó el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés.

"Lo que hicieron los diputados de Morena contra el gobernador de Tamaulipas fue una patraña solo para satisfacer el afán persecutorio de su verdadero jefe López Obrador contra los opositores a su gobierno. Son acciones intimidatorias para todos los líderes opositores, empresarios, gobernadores y alcaldes. Una acción propagandística para favorecer electoralmente al partido en el gobierno, porque saben que la oposición está creciendo y que el 6 de junio les vamos a quitar la mayoría artificial que ahora tienen en la Cámara de Diputados", expresó.

El líder panista reconoció la defensa de gobernadores, alcaldes, diputados federales y senadores al mandatario de Tamaulipas y la actuación del Congreso local de rechazar la homologación de la resolución del Congreso federal y presentar una Controversia Constitucional para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que determine la correcta interpretación de la Constitución sobre el caso.

Marzo Cortés dijo que además de ser una estrategia electorera de Morena porque "ya sienten pasos en la azotea" y están desesperados porque la gente rechaza a sus candidatos impresentables, la persecución política contra el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, es un recurso distractor e intimidador del gobierno ante la falta de resultados en los temas más sensibles a los mexicanos, como la seguridad.

Lamentó que en lugar de buscar y capturar a la delincuencia organizada que ya tiene el control del 40 por ciento del territorio nacional y a los responsables de los feminicidios, homicidios y secuestros, el gobierno morenista recurra al uso de las instituciones como la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Hacienda, para manchar la honorabilidad de gente de bien solo por el hecho de disentir con el mal manejo de la administración pública.

"De igual modo se utiliza las instituciones del Estado, como se publicó en los medios de comunicación, para amedrentar a un juez que ha mostrado independencia en su actuación, al iniciar una investigación de sus estados de cuenta, movimientos e información relevante". Recordó que dicho juez ha concedido suspensiones a la implementación de la reforma eléctrica, el padrón de usuarios de telefonía móvil y proyectos clave para el gobierno obradorista.

"Esta es una persecución política del más bajo nivel y del México que pensábamos ya habíamos dejado atrás. López Obrador nos quiere regresar al sistema autoritario más ruin y hostil posible".

Por otra parte, el dirigente nacional del PAN criticó las afirmaciones del jefe del Ejecutivo, quien calificó sin corresponderle como constitucional la ampliación de mandato en la Suprema Corte. "Las expresiones del presidente están cargadas de una ignorancia brutal. El Artículo 97 de la Constitución señala con claridad que son los ministros los que deben elegir a su presidente para un período de cuatro años, quien no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior".

Nuevamente, señaló Cortés, "le exigimos al ministro presidente Arturo Zaldívar que se pronuncie en contra de esta atrocidad legislativa, que no muerda la manzana envenenada que le está mandando el Poder Ejecutivo, porque si esto se deja pasar, después no habría obstáculo alguno para que también se amplíe el mandato al jefe del Ejecutivo".

Confiamos, dijo, que los ministros de la Corte confirmen la inconstitucionalidad de esta medida cuando analicen la Acción de Inconstitucionalidad que las fuerzas de oposición presentarán una vez que se publique la reforma en el Diario Oficial de la Federación.

Sobre la "brillante" idea del presidente de la República de mandar al Instituto Nacional Electoral (INE) al Poder Judicial, el dirigente nacional del PAN afirmó que, con esta propuesta irracional, México retrocedería un siglo en democracia. "Pero con la unión y la fuerza de la oposición, esto no sucederá".

Pareciera, concluyó, que los intentos de desprestigiar al INE y a sus consejeros respondieran a una idea maquiavélica del gobierno de preparar una narrativa de fraude electoral cuando no ganen la mayoría de los candidatos de Morena el 6 de junio. "No hay que echar en saco roto este llamado de alerta, el gobierno morenista ya demostró que es capaz de todo con tal de salirse con la suya".