AMLO pide a Consejo de la Judicatura atender a presos que no tienen sentencia

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un respetuoso llamado al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) a que atienda la situación de más de la mitad de los internos en los Centros Federales de Readaptación Social (Cefereso) del país que no tienen sentencia.

Durante su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, el presidente López Obrador explicó que hay miles de personas que están detenidas sin sentencia, lo que es una violación a sus derechos humanos.

Dijo que enviará de manera respetuosa un escrito al CJF para que esto se atienda, pues urge tener defensores de oficio.

"Que el Poder Judicial atienda a quienes no tienen para pagar abogados, porque si una gente que tiene recursos y puede pagar abogado, es muy probable que logre que lo liberen, pero el que no tienen y no hay abogados de oficio o no se le da la importancia, ahí pueden estar años", dijo.

Explicó que la población en los penales federales es de 12 mil 217 reos en penales federales, de los cuales solo 6 mil 126 han sido procesados y 6 mil 101 tienen sentencia.

Pero hay mil 63 reclusos del fuero federal de 2 a 5 años en reclusión sin sentencia; dos mil 378 personas de 5 a 10 años de reclusión; 579 de 10 a 15 años y 90 de 15 a 20 años, todos sin sentencia, añadió.