AMLO pide a Cuba ampliar convenio para llegada de más médicos

CAMPECHE, Camp., febrero 11 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al gobierno de Cuba ampliar el convenio que tiene para que lleguen más médicos especialistas a México.

Frente a Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, el jefe del Ejecutivo federal recodó que se tiene el compromiso de que en julio de este año se tiene que tener ya completa toda la plantilla del personal de salud en centros de salud y hospitales públicos.

"Es muy probable que necesitemos más médicos, más especialistas de Cuba. Aquí, donde no nos escuchan y no nos ven, pues de una vez lo doy a conocer: ojalá y nos apoyen con más médicos, con más especialistas, porque tenemos un compromiso de que en julio de este año debemos de tener ya completa toda la plantilla de persona en centros de salud y en hospitales, y lo podemos lograr si seguimos contando con el apoyo de ustedes".

Al encabezar la Reunión Bilateral México-Cuba, Salud IMSS-Bienestar, en la Séptima Región Naval, el mandatario federal señaló que su gobierno ha abierto cerca de 100 universidades para estudiar medicina y enfermería en distintos puntos del país "como nunca; y nos faltan 55 escuelas más, que vamos a iniciar antes de que termine nuestro gobierno".

Zoé Robledo, director general del IMSS, informó que al día de hoy han llegado 610 médicos especialistas de la isla y se busca que contratar a 100 más en medicina general integral.

"Hasta hoy un total de 610 médicas y médicos especialistas, apenas ayer llegaron 61 más para brindar sus servicios, sus saberes y su enorme vocación patriótica por servir a quienes menos tienen.

"Por eso, señor presidente, el día de hoy queremos dar a conocer que ya está en la mesa el planteamiento para la continuación de este convenio, ahora para lograr contratar a 100 especialistas más en medicina general integral, una especialidad muy particular y muy necesaria, similar a nuestra medicina familiar del Seguro Social, pero además con una gran aportación en el entrenamiento que tienen estas médicas y médicos en urgencias", detalló.