AMLO pide a Guanajuato pensar bien antes de votar contra milicia

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 3 (EL UNIVERSAL).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a los legisladores de Guanajuato para que "piensen" bien antes de votar en contra la reforma para ampliar la presencia del Ejército en las calles hasta 2028.

"Falta que pase al pleno, los llamo a que lo piensen porque hay mucha violencia en Guanajuato y quiero ser muy claro, si no estuviese el Ejército estaría peor y también con la misma claridad les digo, aunque voten en contra, el Ejército va a continuar en Guanajuato".

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador dijo que una cosa es la opinión de los de arriba y otra cosa es la soberanía popular, el pueblo.

"Estoy seguro de que el pueblo de Guanajuato quiere que esté el Ejército y que esté la Guardia Nacional y que esté Marina porque urge que haya paz y que haya tranquilidad en Guanajuato".

El Mandatario urgió a los legisladores guanajuatenses a que no estén pensando que si van a votar en contra de la reforma constitucional va a retirar el Ejército de la entidad.

"Ah, no, eso está suena a plan con maña. ¿Para qué quieren que se retire el Ejército habiendo tanta inseguridad y violencia?"

El pasado martes, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso de Guanajuato, donde el PAN tiene mayoría, rechazó el proyecto de reforma para que las Fuerzas Armadas realicen tareas de seguridad pública hasta 2028, por lo que se prevé que en los próximos días la minuta pase al pleno.

El Congreso federal aprobó modificar el artículo quinto transitorio del decreto de 2019 que reforma la Constitución para crear la Guardia Nacional y con ellos extender la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública hasta 2028.

La minuta ha sido ratificada por más 18 congresos estatales, pero falta que el Congreso de la Unión declare la validez de la reforma constitucional.