AMLO pide a mexicanos que "no se brinquen fila" en vacunación Covid

Al calificarlo de "inmoral", el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a la población mexicano a que "no se brinquen la fila" y evitar el influyentismo para que se respete el plan de vacunación para hacer frente a la pandemia del Covid-19, en donde los primeros serán los trabajadores de la salud que atienden la emergencia sanitaria, y después los adultos mayores.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal garantizó que se vacunará a todos los adultos mayores sin importar en donde vivan.

"Estamos insistiendo mucho que no haya influyentísimo, que a los trabajadores de salud que se vacunen sean los que están en los hospitales Covid, y que el segundo grupo sea para adultos mayores, empezando por los de más edad, estén donde estén. Lo he dicho, pueden estar viviendo en Las Lomas, pueden estar en una comunidad de la (selva) Lacandona, en Chiapas, o en la (sierra) Tarahumara, en Chihuahua, donde estén, pero vamos a estar muy pendientes.

"Yo le pido a todos los mexicanos que nos ayuden para que nadie se brinque la fila, que se actúe con rectitud y con equidad y así vamos a avanzar. Nada de que 'porque yo tengo dinero y voy tener primero la vacuna', o 'yo soy político, soy influyente, voy a tener primero la vacuna', eso no, eso es inmoral", dijo.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario indicó que en el plan de vacunación interviene todo el gobierno, y en el caso del sector salud, además de las dependencias, como la Secretaría de Salud (Ssa), IMSS, e Insabi "se cuenta con el apoyo desde el inicio de la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional", detalló.