AMLO pide a mexicanos un año más para "una nueva patria"

El presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó un año más para establecer las bases de lo que llamó "una nueva patria".

Ante un zócalo lleno, al ofrecer un mensaje por el primer año de Gobierno, el titular del Ejecutivo expresó: "Pienso que un año más; es decir en diciembre, y aquí nos vamos a volver a encontrar, de 2020 ya estarán establecidas las bases para la construcción de una patria nueva, entonces para cualquier circunstancia será prácticamente imposible regresar a la época de oprobio que significó el periodo neoliberal o neo porfirista".

El Presidente señaló que al cumplir dos años de gobierno los conservadores ya no podrán revertir los cambios impulsados por su administración.

Antes de concluir, López Obrador recordó que a lo largo de su vida pública siempre ha tenido "un ángel de la guarda que se llama pueblo".

Tras agradecer el apoyo y protección de los ciudadanos, el Presidente destacó que él solo es un dirigente y que es el pueblo el gran transformador.

"Yo solo soy un dirigente, el pueblo es el gran señor, el soberano, el gobernante, el que manda y el que transforma".

Lealtad de Fuerzas Armadas, no está en tela de juicio: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la lealtad de las Fuerzas Armadas de México no está en tela de juicio y no está en duda.

"Como pueblo uniformado, oficiales del Ejército y la Marina están participando en transformación de la patria", dijo el mandatario al brindar un mensaje con motivo de su primer año de gobierno en Zócalo capitalino.

Ante sus seguidores, el titular del Ejecutivo hizo un reconocimiento a las Fuerzas Armadas y pidió brindarles un aplauso.

En su mensaje, el Presidente señaló que va serenar al país con el trabajo coordinado y el apoyo del pueblo.

Recordó que su gobierno lleva a cabo un nuevo paradigma en materia de seguridad.

Criticó que el expresidente Felipe Calderón, quien declaró la guerra a los cárteles del narcotráfico, su irracional estrategia cobró la vida de miles de ciudadanos.

AMLO agradece apoyo a Trump

El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, por su solidaridad y apoyo por las crisis que se generó por la detención del hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, Ovidio Guzmán y por el asesinato de los integrantes de la familia Lebarón en los límites de Sonora y Chihuahua.

Al emitir su mensaje por su Primer Año de Gobierno, López Obrador dijo que no aceptará ningún tipo de intervención, pues México es un país libre y soberano.

Además agradeció su apoyo a Trump cumplirá con su responsabilidad de hacer justicia, pero no aceptará ninguna intervención.