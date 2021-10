AMLO pide a padres poner atención al contenido de los videojuegos

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a padres, madres, adolescentes, poner mayor atención sobre el tiempo y los contenidos que lo menores pasan en el Nintendo y en videojuegos de contenido violento.

"Todo esto que resulta muy violento y sin duda afecta, daña", advirtió.

En su conferencia de prensa, acompañado por su Gabinete de Seguridad, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que dentro del informe mensual de seguridad su equipo expondrá este tema.

"Desde luego somos libres prohibido prohibir, lo mejor de todo es autolimitarnos y que todos actuemos de manera responsable. Pero si consideramos qué hay que tener cuidado y hay que dedicar más tiempo a niñas, niños y adolescentes".

En tono serio, el Mandatario señaló que los menores de edad no deben pasar mucho tiempo con este tipo de juegos que están diseñados para entretener, pero no son buenos los contenidos.

"Hay que reflexionar y analizar que se hace porque lloran y que por eso hay que ponerles el programa y de esa manera se entretienen, y los mayores podemos dedicarnos a otra cosa, y dejarles a los niños quienes hacen esos programas".

Destacó es muy importante el regreso a clases presenciales, que se logró a pesar de las resistencias, porque no hay nada mejor que la escuela.