AMLO pide al Gabinete aplicarse y consolidar programas sociales

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó la tarde de este viernes a los integrantes del Gabinete de Bienestar a aplicarse con "más pasión" para avanzar y consolidar los programas sociales de su gobierno, y evitar en estos, actos de corrupción.

"Yo llamo a todos los integrantes del Gabinete de Bienestar que nos aplicamos, como lo estamos haciendo, pero con más pasión todavía, con más entrega para avanzar, para que quede completamente consolidado todo el Programa de Bienestar".

Al supervisar los avances de los programa de bienestar, el mandatario federal pidió una revisión de los programas sociales para asegurarse que las pensiones para adultos mayores, becas para estudiantes de escasos recursos y demás apoyos realmente lleguen a quienes los necesiten.

"Tenemos que continuar con el programa de apoyo al campo, hacer una revisión del Programa Producción para el Bienestar para ver si está llegando el apoyo, hacer una evaluación, que no nos vaya a pasar lo de Procampo, que no llegaba, o unos cuantos acaparaban.

"Tenemos que ir comunidad por comunidad, ejido por ejido, haciendo un censo y preguntándole a la gente, en este programa y en todo se requiere de mucha supervisión, para que no haya corrupción para que no haya simulación, no caer en el autoengaño, hay que estar constantemente revisando y haciendo conciencia", afirmó.