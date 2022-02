AMLO pide buscar un "buen traductor" para responder consulta

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Luego que ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó modificar la pregunta para la consulta de revocación de mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la pregunta es "tan complicada" que pidió a la población buscar "un buen traductor" para que no se vaya a equivocar el momento de ir a la casilla.



En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal manifestó que la pregunta debería ser "si o no" si desea que continúe él en el cargo y llamó a "correr la voz" para que la población sepa cómo votar en el ejercicio del próximo 10 de abril.

Afirmó que tiene información de la posibilidad de que el Tribunal Electoral (TEPJF) trate de cambiar la pregunta.

"Hicieron tan complicada la pregunta de la consulta que no se conoce, la gente no sabe si va ser `sí´ o `no´, entonces sí pedirles a todos que busque un buen traductor, porque eso tiene que ver con los expertos, para que no se vayan a equivocar al momento de ir a votar, y que ayuden porque es muy sencillo, debería ser ´sí o no´, pero hasta, no creo que sepan, ¿ustedes si por ejemplo la gente desea que yo me quede es `si o no´? ¿Lo saben ustedes? No, todavía no.

"Entonces sí es importante, porque ayer resolvió la Corte no cambiar la pregunta, de toda maneras no estaba clara, o no está clara o no se sabe y además de lo que resolvió la Corte, ahora informaron que el Tribunal Electoral no sé si sea cierto va a tratar de cambiar la preguntar. Entonces como ya no vamos a poder hablar de esto, yo y no voy a poder hablar de este tema, pues que corran la voz, que el que vaya sabiendo, si no quieren que yo continúe cómo tiene que marcar, si quieren que yo continúe como tiene que marcar".

En Palacio Nacional, el Mandatario federal llamó a que los órganos electoral hagan campaña para promover la consulta de revocación de mandato, pero aseguró que los medios de comunicación, los partidos de oposición "van a querer que pase de noche".

"Es lo más probable que llamen a que no vote la gente, que no participe, entonces si los que quieren ayudar a este ejercicio democrático que va quedar establecido, porque ya está en la Constitución no solo es el caso nuestro, sino para que el próximo sexenio se va hacer lo mismo a mitad del sexenio. Si el presidente o presidenta está bien, adelante; está mal, cambio. Es democracia participativa.

"Todo esto obliga a que el que llega al que llegue al cargo cumpla y no se sienta absoluto: 'Ya votaron por seis años, aguántenme, es legal, aunque yo tenga 15% de aceptación, 20%'. No, que exista este mecanismo para que el puebla pueda ejercer su derecho democrático", agregó.