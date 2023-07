AMLO pide calma a seguidores ante presunta campaña en contra

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 26 (EL UNIVERSAL).- Al reiterar su denuncia de que existe una campaña en la que se le responsabilizará si algo le pasa a una aspirante presidencial, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a sus simpatizantes a no caer en ninguna provocación y estar "serenos morenos".

En conferencia de prensa matutina, López Obrador señaló que debido a que es un "asunto delicado" y aunque lo "infraccionen", pidió que no haya ninguna agresión a nadie, pues señaló que la lucha de su movimiento ha sido, es y seguirá siendo pacífica, porque son partidarios de la no violencia, somos pacifistas y también somos partidarios del amor al prójimo.

"Decirle a la gente, al pueblo a quienes simpatizan con la transformación de México que no debemos caer en ninguna provocación, serenos morenos.

"Es cierto que la mayoría de los medios están en contra de nosotros, los medios de manipulación porque pertenecen a la oligarquía corrupta que dominaba al país con honrosas excepciones. Es cierto y bombardean en la radio, en la televisión, en los periódicos y pueden llegar a aturdir y hacer dudar, pero no hay nada que temer y debemos de tener confianza en el pueblo que es sabio, que está muy consciente, muy politizado".

Ayer martes, el presidente López Obrador denunció la existencia de una campaña "muy sucia, muy perversa muy inhumana, muy autoritaria, fascista, de mucha maldad" en la que se le responsabilizará si algo le pasa a una aspirante presidencial o un periodista.

El mandatario federal aseguró que esta campaña no ha sido espontánea, sino que inició hace una semana y en la que participan, acusó, varios periodistas y medios "vinculados a Salinas de Gortari" y que busca desestabilizar al país.