AMLO pide dejar atrás la subcultura del "agandalle" en vacuna Covid

Ante las denuncias de políticos y directores médicos que recibieron la vacuna contra el Covid-19, a pesar de que no les correspondía, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a dejar atrás la subcultura del "agandalle" y anunció que se investiga al diputado local de Morena, Francisco Javier Cortes Gómez fue inmunizado en la clínica del ISSSTE de Piedras Negras, Coahuila, pues "se pasó de listo".

Al inaugurar la Universidad para el Bienestar "Benito Juárez" en esta comunidad, el titular del Ejecutivo federal señaló que nadie puede en circunstancias de emergencia sanitaria como esta, actuar con prepotencia "y la autoridad está obligada a dar el ejemplo".

"Que se cumpla con lo que conviene a todos y que actuemos con igualdad, nada de influyentismo, nada de que 'yo tengo dinero y a mí me toca, a mí me corresponde' o 'yo tengo influencias', 'tengo agarraderas, conozco al médico que maneja la salud en un estado o quien trabaja en una dependencia de salud en el ISSSTE, en el Seguro', o 'tengo un amigo que es político o líder sindical' y así, como era antes esa mala costumbre del influyentismo, yo diría de la 'agandalle', eso ya se terminó".

"Han habido dos o tres casos en donde han abusado, da hasta pena decirlo, pero tenemos que ir avanzando en dejar atrás esa subcultura del agandalle", dijo.

Acompañado del gobernador Héctor Astudillo, el titular del Ejecutivo federal recordó que en el estado de México, cuando inició la vacunación del personal que labora en hospitales Covid, José Rogel Romero, entonces director del hospital del Centro Médico Adolfo López Mateos, en el Estado de México, llevó a su familia a inmunizar, pero cuando esto fue informado por el gobernador Alfredo del Mazo Maza, tomó la decisión de separarlo del cargo.

"Un legislador de un partido afín a nosotros también se pasó de vivo en Coahuila y se está haciendo la investigación para ver quién fue el que se dejó sobornar o apantallar por este legislador".

Añadió que en Tabasco, su estado natal, un director de un hospital que no es de Covid también "se coló y fue vacunado, también ya fue despedido por el gobernador de Tabasco".

"Afortunadamente no es la regla, es la excepción, son muy pocos los que se comportan de esa manera, la mayoría de la gente entiende que hay que esperar a que le toque su turno".

Reiteró que él esperará a recibir la vacuna contra el coronavirus cuando le toque a su grupo de edad, es decir, a los adultos mayores.

El presidente López Obrador destacó que a diferencia de otros países sobre todo europeos que están almacenando la vacuna, en México se está aplicando casi en su totalidad.

En este sentido, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, informó que el 99.90% de las vacunas que fueron enviadas a esa entidad se han aplicado al personal que labora en hospitales Covid.

"El día de hoy por la mañana, el secretario de Salud nos ha informado que se ha logrado el propósito al 100% de aplicar las vacunas al personal que estaba orientado en esta primera fase en el Hospital Regional de Coyuca de Catalán, en Tierra Caliente, en el hospital de Iguala, en el hospital de Chilapa, en el hospital de Tlapa, en el hospital de Ometepec, en el de Acapulco; también el de Acapulco del Seguro Social, el hospital de Chilpancingo y también el ISSSTE de Acapulco, el ISSSTE de Chilpancingo y el ISSSTE Iguala. Se ha logrado una cobertura del 100%, 99.90% es el avance", detalló.