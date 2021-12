AMLO pide donar al Teletón

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la población a participar en el Teletón para apoyar a los niños pobres con discapacidad para que puedan acceder a una terapia.

"Ayudemos todos, hay que cooperar en esta colecta", dijo por medio de un video mensaje que grabó desde su despacho en Palacio Nacional.

El titular del Ejecutivo dijo que con lo que se recaude se destinará para fortalecer el Teletón.

"Para que esa institución que se ha venido construyendo con el esfuerzo, con el trabajo, con la solidaridad de todos, se consolide, se fortalezca, es muy importante la labor que lleva a cabo, es atender a niños con terapias para que puedan salir adelante".

El Mandatario recordó que el gobierno federal cuenta con el DIF Nacional y en los estados, pero no es suficiente para atender a los menores con discapacidad.

Destacó que el Teletón tiene centros de rehabilitación, y por ello se hizo un convenio para que se otorguen terapias a 20 mil niños y niñas pobres con discapacidad.

"Es con la única institución de la sociedad civil con la que tenemos un convenio de colaboración, nosotros estamos atendiendo a más de un millón de niñas y niños con discapacidad, se les da una pensión al igual que los adultos mayores, pero no basta con el apoyo económico, hace falta el tratamiento a la discapacidad y eso no podemos otorgarlo a todos", expresó.

"Hay veces que por falta de recursos económicos por la pobreza, un niña o un niño con una discapacidad no grave, por no tener terapias, por no tener un tratamiento de recuperación, esa discapacidad leve, menor, se convierte en una discapacidad grave, de por vida", advirtió.

El presidente destacó la labor de Fernando Landeros, presidente de la Fundación Teletón México AC, "quien es puro corazón, le tengo afecto, le tengo confianza, es sincero, es auténtico, es una garantía que él sea el director del Teletón, se puede confiar en él", dijo