Mensaje de AMLO sobre la transición de poder a Claudia Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 23 (EL UNIVERSAL).- Al emitir sus últimas palabras ante el Congreso Nacional de Morena como presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador pidió a la militancia que acompañe a gobernar a la presidenta electa Claudia Sheinbaum, con la misma lealtad que le mostraron a él.

El titular del Ejecutivo no acudió a la sesión del séptimo Congreso Nacional y fue el presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, quien leyó un mensaje en el que puntualizó: "Les pido que le acompañen [a Sheinbaum] en la difícil tarea de gobernar con la misma lealtad, con el mismo cariño y con el mismo entusiasmo que tuvieron para conmigo".

El también gobernador de Sonora destacó que el Ejecutivo federal se retirará de la política, de la vida pública y de la militancia partidaria con un enorme agradecimiento al pueblo de México.

Además, pidió que se fortalezca la hermandad, el compañerismo, la institucionalidad en el partido. Así como la unidad, la humildad y la honestidad.

"No permitan que los antiguos vicios y perversiones de la política florezcan en nuestras filas, eviten la prepotencia, la búsqueda del poder por el poder, la soberbia, la corrupción, el nepotismo y el sectarismo", aconsejó.

"No roben, no mientan, no traicionen nunca al pueblo, y sigan construyendo la nación soberana, democrática, justa, libre y amorosa que imaginamos cuando empezamos nuestro caminar", recalcó López Obrador.

Señaló que su tarea está por concluir en unos días, pero el partido tiene mucho camino por delante, por lo que debe anteponer siempre el interés de México y las necesidades de la gente a los afanes y las rencillas personales.

Agradeció a sus compañeros de partido, quienes lo apoyaron como gobernante.