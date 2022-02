AMLO pide no cerrar expediente de Guardería ABC; "Aún hay impunidad"

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 24 (EL UNIVERSAL).- Al llamar a que no se cierre el expediente y que haya justicia, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que la tragedia del incendio de la Guardia ABC en 2009, donde fallecieron 49 menores, se utilizó con fines políticos para sacar raja política y que el PAN ganará la gubernatura en Sonora ese año.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario federal aseguró que en este caso "hay impunidad" pues se busca proteger a implicados en esta tragedia que tienen influencias.

"Que no se repitan estos hechos lamentables, dolorosos, en donde es evidente que hay impunidad, que se protege a los que tienen influencia, eso es lo que queda de manifiesto, y ojalá nunca más vuelva a repetirse, la no repetición es importante y, desde luego, que no se cierre el expediente, que se busque que haya justicia.

"La verdad es que nosotros en su momento lo dijimos, mucha gente lo manifestó de que había protección, que habían intereses políticos y lo más lamentable de todo es que utilizaron la tragedia con propósitos electorales porque estaban cerca las elecciones de gobernador y empezaron a manejar estos lamentables hechos para sacar raja partidista. Muy triste y los medios, no todos, pero actuaron en complicidad, no había denuncia en medios, silenciaron a todos, incluso llevaron a que ganara la gubernatura el partido en la presidencia.

"O sea, muy lamentable porque no solo no se hizo justicia, sino aprovecharon la desgracia con propósitos políticos para sacar raja política, y en esto jugaron un papel destacadísimo los medios -no todos- porque resultó que comenzaron a culpar a un partido de lo sucedido y ese partido se debilitó y eso permitió que entrara el partido del gobierno, el partido que tenía la presidencia en ese entonces, y ganó en mucho por eso".

En Palacio Nacional, el mandatario federal manifestó que este caso es de enojarse, pues "da muchísimo coraje".

"Es de enojarse, pero de que da muchísimo coraje, lamentable, y eso lo expuse cada vez que iba a Sonora y lo denunciaba", dijo.