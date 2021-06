AMLO pide no olvidar "El Halconazo"

De cara a la conmemoración del 50 aniversario de la Matanza del Jueves de Corpus, el próximo 10 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que la Secretaría de Gobernación (Segob) atiende a los familiares de las víctimas de "El Halconazo".

En su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, López Obrador señaló que también se atienden a las familias de desaparecidos por la Guerra Sucia en México.

"Esto lo está coordinando Alejandro Encinas, ha tenido reuniones con padres, familiares de desaparecidos de ese entonces y también con quienes participaron, tanto en 'El Halconazo' como en el 68; quienes estuvieron en Tlatelolco, quienes fueron víctimas de la represión, quienes estuvieron encarcelados y también lo que se conoce como el periodo de la Guerra Sucia; la desaparición de muchas personas en ese tiempo de autoritarismo", dijo el Presidente.

"Vamos a seguir viendo qué podemos hacer. No olvidar esos casos", agregó.

--No soy Díaz Ordaz: AMLO

El Presidente López Obrador mencionó que se ha avanzado en atender a las normales rurales "pero falta y se va a seguir avanzando".

Asimismo, pidió a los normalistas que se manifiesten de manera pacífica y refirió que su Gobierno no es represor.

"Voy hablar con ellos con toda claridad y vamos a hablar también de la vía pacífica para protestar. Nosotros no somos represores, yo no soy Díaz Ordaz, entonces vamos a entendernos bien, pero no a los cacicazgos", declaró.