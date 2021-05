AMLO pide perdón a víctimas del accidente del Metro

A pregunta expresa, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció perdón y disculpas a las víctimas del accidente de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, ocurrido el pasado lunes 3 de mayo, en donde fallecieron 26 personas.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal afirmó que lamenta mucho que ocurran estas desgracias y consideró que los familiares de las víctimas merecen todo el afecto y cariño.

"Presidente, con todo respeto, usted ayer ofreció perdón al pueblo chino ¿cuándo pedirle perdón a las víctimas de la Línea 12?", se le preguntó.

"Yo les pido perdón y además, todos los días y lamento mucho estas desgracias y no como autoridad sino como persona. Yo deseo que nadie sufra, esa es mi convicción, deseo que nadie pierda la vida, creo que los más sublime, lo más importante de todo es la vida, sea quien sea la persona y pierda la vida en las circunstancias que sean, merecen respeto y sus familiares, pues merecen todo el afecto, todo el cariño, todo nuestro humanismo.

"Puedo resumir en una frase: 'Nada humano me es ajeno'. Entonces desde luego que sí ofrecer disculpas, ofrecer perdón, no somos nosotros superiores, somos iguales, somos seres humanos. Entonces no le demos la espalda al dolor humano", agregó.