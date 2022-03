AMLO pide que Twitter aclare bloqueo de cuentas en favor de Rusia

El presidente Andrés Manuel López Obrador exigió a Twitter que aclare por la posible censura de cuentas de usuarios que consideran emiten una opinión en favor de Rusia, país que invadió en la reciente semana a Ucrania.

"Ojala y Twitter aclare este asunto porque es muy grave, porque es una especie de fichaje por la opinión que tiene la gente, no sé si sea cierto, pero desde ayer hay denuncias de quien tiene una opinión y lo consideran favorable a Rusia, lo fichan o le ponen una leyenda a su cuenta, eso es censura".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que la red social debe aclarar esta situación porque no pude haber una doble moral, es decir, hablar de la libertad y al mismo tiempo estar limitando la libertad de expresión.

"Twitter tiene que informar sobre testo, no a la censura, no al autoritarismo. Eso de las listas y de impedir que la gente se exprese, se manifieste, es contrario a la libertad".

El mandatario expresó su rechazo a la censura en los medios de comunicación y en las redes sociales porque, dijo, es necesario hacer vale la libertad.