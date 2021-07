AMLO presenta un informe de tono triunfalista

Ciudad de México.- Al asegurar que hay existen signos alentadores de recuperación de la crisis económica y sanitaria ocasionada por el Covid, y a poco menos de un año de la consulta de revocación de mandato, Andrés Manuel López Obrador afirmó que en una encuesta "aplicada por nosotros", 72% de la población está a favor de que continúe su gestión.

Al presentar en Palacio Nacional su informe por el tercer aniversario de su triunfo electoral, el mandatario federal dijo que las pasadas elecciones se efectuaron en paz y que en su gobierno no se han creado nuevos grupos de delincuencia organizada.

Acompañado por más de 50 integrantes de su gabinete legal y ampliado, y funcionarios federales, el Jefe del Ejecutivo federal afirmó que su gobierno heredó organizaciones criminales como el "Cártel Jalisco Nueva Generación", el "Cártel del Pacífico" y el "Cártel de Santa Rosa de Lima", pero en dos años de su gobierno no se han creado nuevos grupos.

Reiteró que la incidencia delictiva ha bajado, pero reconoció que hay aumento en feminicidios, robo en transporte y extorsión, y explicó que existe gobernabilidad en el país, pues no ha habido asaltos al comercio ni actos de vandalismo por hambre.

Expuso que no hubo masacres y no se desató la violencia contra ciudadanos para infundir miedo, y celebró que, tras la jornada electoral del 6 de junio, no hubo protestas electorales significativas por acusaciones de fraude, pero "no dejó de haber la vergonzosa compra de voto con dinero, tarjetas o entrega de despensas, pero no fue determinante.

En materia económica, el Presidente dijo que la mayoría de los pronósticos para este año coinciden en que la economía crecerá 6%, y destacó que "como no sucedía en tres décadas", el peso no se ha devaluado.

Resaltó que el salario mínimo ha aumentado 44%, y no se han registrado alzas en los precios de gasolinas, diesel y luz; sin embargo, reconoció que el gas ha aumentado "por encima de la inflación, pero ya vamos a corregir eso muy pronto".

Subrayó que el Programa Nacional de Vacunación contra Covid "ha funcionado con eficacia", ya que su gobierno actuó y respondió a tiempo.

Informó que hasta este jueves 35% de la población mayor de 18 años ha sido vacunada y reiteró su promesa da que en octubre todos los mayores de 18 años habrán recibido la dosis.