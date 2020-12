AMLO presume acceso a internet... con red de EPN

El presidente Andrés Manuel López Obrador usa la cifra de comunidades conectadas a internet por el consorcio Altán Redes a través de la Red Compartida creada e impulsada por la administración de Enrique Peña Nieto.

En su informe de este martes, al cumplirse dos años de su gobierno, el mandatario afirmó que 46 mil 783 comunidades ya tienen conexión a internet, mientras que el año próximo se llegará a 122 mil y en 2022 la red cubrirá todo el territorio nacional.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó a EL UNIVERSAL que el Presidente hizo referencia a la Red Compartida, que es desplegada por la empresa Altán Redes. Ese proyecto reporta resultados como que ha permitido conectar a 64 millones de personas abarcando una cobertura de 46 mil 783 localidades, entre las que se cuentan 40 mil 881 con menos de 250 habitantes.

"Definitivamente (el Presidente) se está colgando de la Red (Compartida), que ya tiene esta infraestructura y cobertura, pero tiene que cumplir con la empresa pública, que es CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos", opinó Jorge Bravo, analista de Digital Policy and Law.

Sin embargo, dijo, CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos cuenta con un presupuesto muy limitado, que sólo sirve para gastos operativos y planeación, y como no se ha podido desplegar infraestructura, entonces el gobierno se refiere a la cobertura de la Red Compartida.

Por otra parte, Bravo destacó que López Obrador informó de la cobertura de la red, pero no ha dado a conocer cuántos mexicanos reciben los beneficios de la conectividad o de qué manera.

"Estas redes tienen una vocación social, no pueden llegar a donde ya hay mercado, donde hay hiperconectividad y no es tan necesario ese servicio. Tiene que llegar y hacer el máximo esfuerzo", destacó.

La alianza entre el gobierno y la Red Compartida es positiva porque se pueden economizar recursos y esfuerzos, pero se debe llegar a zonas donde no hay servicio, y eso no ha pasado.

EL UNIVERSAL dio a conocer la semana pasada que la Red Compartida ofrece mayor cobertura en el Estado de México y Ciudad de México, pero donde tiene menor alcance es en Guerrero y Oaxaca.

Otros datos

Ernesto Piedras, director de The Competitive Intelligence Unit (CIU), comentó que desde su inicio esta administración ha manejado estadísticas que no empatan con las que tiene la consultora a su cargo, ni con las tomadas en cuenta por la industria.

Agregó que deben dedicarse a ser gobierno, pues han probado ser un muy mal operador en el sector de telecomunicaciones.

"Veo mejor que se apoye de una red como Altán, que tiene un equipo profesional con la experiencia, las concesiones, el espectro y que avanza bien, a que sea la CFE, con un grupo de burócratas sin experiencia, quienes lleven la conectividad a todo el país", destacó Piedras.

Se conoce que 45% de los hogares no tienen internet, pero tienen cobertura, por lo que Piedras propone que se encuentren los esquemas de subsidio, apoyo e incentivos para que adopten la conectividad fija, pero mientras tanto la conectividad móvil es un recurso muy importante.

Alcance del proyecto

La Red Compartida forma parte de la reforma constitucional en telecomunicaciones aprobada durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. Su objetivo es ofrecer servicios mayoristas para que otras empresas sean las que usen esta infraestructura y den servicios a usuarios finales.

Altán Redes es el consorcio que ganó la licitación para desplegar y operar la Red Compartida bajo un esquema de asociación público-privada (APP) con el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel), mismo que depende de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Así, en este proyecto el gobierno federal aportó 90 MHz de la banda de 700 MHz que se utiliza para que por ahí transiten los servicios de telefonía e internet, así como dos hilos de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad, mientras que el consorcio invierte en desplegar la infraestructura como torres y antenas, además de administrar y operar la red.