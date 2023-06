AMLO presume en su mañanera el AMLITO parlante

A-AA+

Luego de que se diera a conocer en días pasados que alrededor de Palacio Nacional se venden AMLITOS que hablan, el presidente Andrés Manuel López Obrador presumió el muñeco con su imagen.

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, a López Obrador le pasaron un AMLITO vestido de traje elegante y una banda presidencial que dice frases como "me canso ganso" y "lo que diga mi dedito".

"Ya ven que salió un AMLITO- ¡ah, ya no puedo hablar de eso!- que habla el AMLITO y dice ´lo que diga mi dedito´", expresó López Obrador.

En el Salón Tesorería, López Obrador presionó entre risas el botón del muñeco para que hablara y se escucharon las frases: "Lo que diga mi dedito" y "me canso ganso".

"Esto lo hago también por los que viven de esto", expresó el Presidente sobre los comerciantes que venden el muñeco y descartó cobrarles derechos por el uso de voz e imagen.