AMLO presume ser el segundo presidente con mayor respaldo del mundo

CIUDAD DE MÉXICO, abril 14 (EL UNIVERSAL).- A cuatro días de haberse realizado la consulta de revocación de mandado, en donde 15 millones de mexicanos votaron para que continúe hasta 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que, según la encuesta de la empresa global de inteligencia Morning Consult lo ubica como el segundo mandatario con mayor aprobación en el mundo.

Según la encuesta en la que participaron 21 presidentes de todo el mundo, el titular del Ejecutivo Federal cuenta con el 67% de índice de aprobación entre la población mexicana, mientras que el 26% desaprueba su gestión.

También la encuesta mundial afirma que el 58% de la población mexicana considera que el gobierno del presidente López Obrador va por buen camino, mientras que el 42% considera que va por un camino equivocado.

La encuesta mundial ubica a Narendra Modei, primer ministro de India, como el líder mundial más popular con un 76% de apoyo.

En su cuenta de Twitter, el titular del Ejecutivo señaló este jueves que el escritor Martín Moreno asegura que solo lo apoyan los analfabetas del país, lo cual, señaló, le llena de orgullo y donde manifestó que no es lo mismo educación que cultura.

En la red social, el mandatario federal indicó que el escritor y "los seguidores del conservadurismo ramplón" deberían conocer que esta encuesta lo coloca en segundo lugar entre 21 presidentes del mundo.

"Dice el clasista de Martín Moreno que a mí sólo me apoyan los analfabetas del país, lo cual, dicho sea de paso, me llena de orgullo porque, entre otras cosas, no es lo mismo educación que cultura.

"Además, él y los seguidores del conservadurismo ramplón deberían saber que una encuesta de hoy me coloca en segundo lugar entre 21 presidentes del mundo. Ofrezco sinceras disculpas por presumir sobre este asunto", escribió.

En respeto a la Semana Santa, el presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra desde ayer miércoles descansando en su quinta de Palenque, Chiapas, y regresará a trabajar el próximo lunes 18 de abril.