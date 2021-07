AMLO prevé retomar mesas de seguridad con estados en Villahermosa

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que el próximo lunes en su natal Tabasco el gobierno federal retomará las mesas de seguridad con las entidades del país.

"Como ya pasó la temporada electora, ahora no solo haremos aquí (en Palacio Nacional) las reuniones de seguridad, sino al mismo tiempo en los estados, el lunes será en Villahermosa, Tabasco, de 6:00 a 7:00 horas y la conferencia de 7:00 en adelante. Va a ser un día de la semana que vamos a estar fuera, va a ser el lunes".

El presidente López Obrador comentó que este fin de semana su gira de trabajo será en el sureste del país en la supervisión de la construcción del Tren Maya.

"Voy a estar en el sureste, voy a Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo y la conferencia del lunes será en Tabasco, en Villahermosa, porque se va a reiniciar las reuniones en estados, para el tema de seguridad".

Señaló que hará un sobrevuelo en helicóptero en el tramo del Tren Maya y bajará a hacer reuniones en el terreno para ver los avances de la obra, porque "orden no supervisada no sirve para nada".