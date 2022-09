AMLO promete no hacer campaña en favor de "corcholatas"

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se meterá en la campaña presidencial de 2024 y no favorecerá a ninguno de los aspirantes que hay en Morena.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador afirmó que apoyará como ciudadano con su voto a quien gane la contienda interna en su partido y obtenga la candidatura, pero aclaró que no hará campaña ni utilizará a su gobierno para promover al candidato o candidata presidencial.

"Yo no voy a inclinarme por ninguno hasta que se lleve a cabo la encuesta o las encuestas y se sepa quién está mejor visto por el pueblo, y el que esté mejor visto por el pueblo, a ese voy a apoyar, hombre o mujer.

"Y también apoyarlo nada más decir ´voy a votar por él, voy a votar por ella o por él´, nada más; no se puede utilizar el gobierno para apoyar a ningún candidato, ni a ningún partido, eso está prohibido, pero además es inmoral, así de claro", enfatizó.

Cuestionado sobre la posibilidad de que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum se convierta en la primera presidenta en México, López Obrador afirmó que "todos tenemos derechos, todos los mexicanos, mujeres y hombres y puede ser una mujer, puede ser un hombre, eso lo van a decidir en su momento los mexicanos".

Sin mencionar nombres, el Presidente reiteró que "hay mujeres y hay hombres" en el Movimiento de Regeneración Nacional: "Ya se conocen los que pueden representar la continuidad y con cambio, ya se sabe quiénes son, ya no hay tapados y además hay libertad para que todo el que quiera participar lo pueda hacer".

El mandatario de México celebró "mucho" que cada vez haya más participación de mujeres en toda la administración pública, y aclaró que tiene que haber equidad, que significa igualdad.

"Equidad no es nada más mujeres, equidad es que haya igualdad de hombres y de mujeres, porque antes la palabra equidad era casi sinónimo de todo para las mujeres y claro, lo merecen, pero no, equidad es igualdad mujeres y hombres", remarcó.