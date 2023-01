AMLO promete resolver caso del plagio de Esquivel pero denuncia "hipocresía del conservadurismo"

CIUAD DE MÉXICO (EFE).- El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió este jueves "resolver pronto" el caso de Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) que él nominó, acusada de plagiar su tesis de licenciatura.



El mandatario ofreció atender el problema después de que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) determinó el miércoles que la tesis que Esquivel presentó en 1987 "es copia sustancial" de la que entregó en 1986 el entonces estudiante Edgar Ulises Báez.

"Nosotros vamos a atenderlo y pronto vamos a resolver. Sí, no se debe permitir el plagio y mucho menos la corrupción, plagio es corrupción o es deshonestidad, porque es un concepto todavía más amplio", manifestó López Obrador en su rueda de prensa diaria.

La polémica de la tesis de Esquivel, cercana al Gobierno, estalló en diciembre pasado durante su candidatura para ser la nueva presidenta de la Suprema Corte, que la semana pasada ganó la ministra Norma Piña.

Esquivel, propuesta en 2019 por López Obrador, ha sido controversial por ser esposa de uno de los contratistas predilectos del Gobierno y por votar a favor de temas del actual mandatario, como la consulta para enjuiciar a expresidentes y la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.

En este contexto, López Obrador denunció "la hipocresía del conservadurismo".

"Sin duda, independientemente del hecho mismo del plagio, si se llevó a cabo o no, independiente de todo, está este asunto muy vinculado a la politiquería, porque de cuando a acá les importa mucho la ética a quienes se han dedicado a robar", criticó.

Aunque la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la UNAM admitió que se copió la tesis, encargó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) del Gobierno la decisión final sobre retirarle su título universitario.

Especialistas han advertido de que, si Esquivel perdiese su título, debería abandonar la Suprema Corte por no ser licenciada en derecho, como establece la ley, y esto desataría una crisis de legitimidad de los votos en los que ella participó.

López Obrador prometió analizar, pero cuestionó a la UNAM por no asumir la responsabilidad.

"Lo mejor es que la UNAM diga sí o no, es válido su título o no es válido su título. Sí es plagio, pero lo que nos tienen que decir es que si es válido el título o no", zanjó.