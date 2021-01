AMLO promovió neutralidad de actores públicos frente a elección: PAN

El presidente Andrés Manuel López Obrador fue quien promovió, en un principio, la prohibición para que actores en el gobierno y funcionarios públicos se pronunciaran a favor o en contra de un partido político, y que se suspendiera la emisión de propaganda durante los procesos electorales, recordaron legisladores del Partido Acción Nacional.

Integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión recordaron que la demanda para restringir la propaganda y los comentarios de los funcionarios públicos, la hizo el propio López Obrador cuando fue candidato presidencial pero ahora que está en el poder, se le olvida.

"Al presidente se le olvida que justo estas reglas están puestas porque él las pidió, porque él quería que los gobiernos no hablaran, se estableció la Ley que en un proceso electoral no habría información propaganda de los gobiernos federal, estatal y municipal, porque él lo pidió cuando era oposición y ahora que está en el poder para él resulta que es querer no permitir", dijo la senadora por Tamaulipas, Alejandra Reynoso Sánchez.

Los legisladores pidieron recordar que las personas no deben estar por encima de las, y que el INE sólo está pidiendo respeto a lo establecido en la Constitución sobre la neutralidad política a la que están obligados los funcionarios públicos en temporada electoral.

"López Obrador debe entender que no está por encima de las instituciones, que se va a ir como presidente de la República, como se fue Fox, Calderón, Peña, él se va a ir y las instituciones en México deben prevalecer y las debemos de defender", dijo Kenia López Rabadán.

De cara al proceso electoral 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, chocaron por la eventual suspensión de la transmisión íntegra de las conferencias matutinas del Mandatario durante las campañas. El consejero dijo que el organismo autónomo vigilará que se cumpla la medida.

Mientras que el Jefe del Ejecutivo federal aseguró que si el INE ordena cancelar la transmisión de las conferencias, acudirá a instancias judiciales para revocar dicha decisión.

"Andrés Manuel López Obrador es presidente, es un funcionario, devenga un sueldo y tiene un presupuesto público que es dinero de todos y al usar los medios del Estado para emitir opiniones en contra de otros actores políticos, evidentemente saca una ventaja a partir del uso del dinero público y esto está prohibido y penado por la ley. Y no es de ahorita, así ha sido desde que se hizo la reforma electoral", señaló la diputada por Guanajuato, Karen González Márquez.