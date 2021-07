AMLO promueve consulta en mañaneras

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador ha mencionado nueve mil 190 frases o conceptos relacionadas con la consulta popular —que será el próximo 1 de agosto—, en 656 conferencias mañaneras, de acuerdo con datos de la consultoría SPIN, que dirige Luis Estrada Straffon.

Lo anterior, contrario a lo señalado por el INE, que es la única autoridad facultad para promocionar la consulta ciudadana en medios electrónicos.

Ese reporte, que comenzó el pasado 3 de diciembre de 2018 y hasta ayer 22 de julio de 2021, apunta que la frase o palabra más usada por el Jefe del Ejecutivo federal vinculada con la consulta es democracia, la cual ha mencionado en mil 956 ocasiones.

Le sigue conservador (y derivados) que el Presidente ha repetido mil 877 veces; neoliberal, con mil 706 menciones; justicia, con mil 160 referencias, y fraude en 712 ocasiones. Mientras que saqueo/saquear/saquearon el Mandatario federal la ha dicho 593 veces, e injusticia la ha repetido 334.

En el caso de consulta/juicio a los expresidentes, es una frase que sólo ha pronunciado en 240 ocasiones; no somos iguales, en 117 ocasiones; antidemocracia/antidemocrático, 117 veces; no es lo mismo/no somos lo mismo, 78; no vamos a perseguir, 71 veces; Estado chueco, 63 ocasiones; juicios sumarios, 58; pillaje/pillo/pillos, 49 ocasiones.