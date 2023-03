AMLO propone a presidentes de AL encuentro en México

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 2 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el encuentro presencial para impulsar un plan antiinflacionario en la región de América Latina podrá ser a finales de abril o en mayo en México.

A través de sus redes sociales, López Obrador difundió videos de los extractos de las conversaciones que sostuvo con los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Colombia, Gustavo Petro; de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y de Argentina, Alberto Fernández, para invitarlos a sumarse a esta propuesta.

Indicó que el encuentro virtual será el 5 de abril a las 10:00 de la mañana, hora de la Ciudad de México para intercambiar puntos de vista: "Unirnos, ayudarnos mutuamente y enfrentar el problema inflacionario".

"¿Recuerdas que hablamos en Campeche de la posibilidad de una reunión Cuba, Colombia, Argentina, Brasil y México? Quedamos con Lula de que por qué no hacíamos una especie de encuentro virtual de esas que se acostumbran ahora por videoconferencia, que sería el 5 de abril a las 10 de la mañana, hora de la Ciudad de México; es la una, hora de Brasil, para intercambiar puntos de vista y unirnos, ayudarnos mutuamente y enfrentar el problema inflacionario.

"Hay muchas oportunidades para el intercambio económico comercial. Podemos intercambiar quitando aranceles, nos complementamos. O sea, tiene aves Brasil, tiene carne Argentina, tiene cemento Colombia, Cuba también tiene cemento y nosotros también tenemos muchas cosas que ofrecer", refirió el presidente López Obrador.

Agregó que también se invitará a los presidentes de Chile, Gabriel Boric; de Bolivia, Luis Arce, y a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro.

"La idea sería reunirnos cinco, también no quisiera yo dejar de invitar al presidente de Chile y al presidente de Bolivia, y la otra propuesta es que me gustaría invitar a la presidenta de Honduras. Habla con Boric, bueno háblalo y me vas ayudando en eso. Que nos podamos comunicar con nuestros respectivos secretarios de Hacienda y de Economía y que empecemos a hablar sobre el tema en la videollamada esta, platicar sobre el tema anti inflacionario", expresó.

"Y que quede pendiente el que se dé la reunión presencial, pero más adelante, a finales de abril, en mayo, pero que ya se vaya avanzando. ¿En dónde crees que va a ser? Qué nos reunamos acá en México, yo le invito ya en una cuestión presencial", se escucha decirle al mandatario argentino quien afirma que es "una gran idea".