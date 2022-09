AMLO propone consulta para que Fuerzas Armadas sigan en las calles

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que con libertad los senadores podrían votar en 10 o 15 días extender la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta 2028, pero insistió en que le gustaría que se hiciera una consulta a la gente para que no se trate de un asunto cupular.

En conferencia de prensa, el presidente López Obrador presentó las tres preguntas que podrían consultarse con la ciudadanía por medio de una encuesta que sea aplicada por la subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos.

"Ayer me quedé pensando de que lo mejor es hacer una consulta a los ciudadanos, que no sea un asunto cupular y ya tengo la propuesta de las tres preguntas:

¿Estás de acuerdo con la creación de la Guardia Nacional y en su desempeño hasta ahora?, ¿Consideras que las Fuerzas Armadas, el Ejercito y Marina, deberían mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo de 2024? y ¿Cuál es tu opinión: que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional como son las Guardias Civiles de otros países o que dependa de la Secretaría de Gobernación".

Señaló que este ejercicio podría promoverse todo lo que resta del año, para que se aclaren las dudas y que se argumente en favor y en contra y luego ver cómo se recoja los sentimientos de la gente.

Mientras que el próximo año podría llevarse a cabo la votación.

Aseguró que no dejará a la primera el tema porque es un asunto muy importante y no quiere "García Luna o Palominos" en la Guardia Nacional.

Criticó al PAN por falsarios e hipócritas por señalar que la iniciativa busca la militarización.