AMLO propone usar app para elegir al nuevo dirigente petrolero

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que recomendó al Sindicato de Pemex que en las elecciones para un nuevo dirigente, tras la salida de Carlos Romero Deschamps, los trabajadores puedan emitir su voto por medio de una aplicación en sus teléfonos y evitar con esto, señaló, algún tipo de presión.

En conferencia de prensa, el mandatario federal señaló que instruyó a Luisa María Alcalde, titular del Trabajo y Previsión Social (STPS) que se garantice que esta elección sea limpia y libre, y haya democracia sindical.

"Ojalá y los directivos actuales del sindicato acepten una propuesta que les transmití de manera respetuosa, o está por proponerles la secretaria del Trabajo, para que cada trabajar vote libremente con un teléfono, con una aplicación, para que, en su casa, que primero se lance la convocatoria para ver quiénes quieren ser los dirigentes, de acuerdo a los requisitos y que la Secretaría del Trabajo decida si cumplen los requisitos, cuántos cumplen", dijo el presidente.

"Acabo de dar instrucciones a la secretaria del Trabajo para que la elección sea limpia y libre, que haya democracia sindical, que sean los trabajadores, sin presión de ninguna índole, los que puedan emitir su voto".

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que con esta aplicación los trabajadores petroleros puedan obtendrán una clave con la que podrán votar desde sus casas y evitar con esto acarreos.

Aconsejó que en este proceso de elección sindical se pueda invitar a personas "honorables" que vigilen la elección y que se pueda garantizar que no habrá fraude y que quien tuvo la mayoría de votos, gane.

"Hay dos, tres, cinco, 10, 20 (candidatos), ya no quiero seguirle subiendo al número, pero bueno, los que salgan, y se da un plazo para que todos los trabajadores sepan quiénes son, sus trayectorias. Ya cuando sepan todos los trabajadores, deben ser como 100 mil trabajadores, ya sepan bien quiénes son, entonces un día, o dos o tres, a votar, ya con una clave", señaló.

"Entonces, ´yo quiero al que está en el número 1 en la planilla o el 5, o el 8´, y ahí se cuenta. Se puede proponer a tres o a cinco personas honorables para cuidar todo el proceso y el que sacó más votos de los trabajadores, ese es el dirigente. Nada de acarreos o ´me tienes que mostrar por quién votaste porque, si no, no te acepto a tus recomendados´", dijo.

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador afirmó que su gobierno no realizará ninguna medida que afecte a los trabajadores.