AMLO: Puede ser mi última marcha

Manzanillo, Col.- Al manifestar que están invitados todos, incluidos las “corcholatas”, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que la marcha del próximo domingo 27 de noviembre, en la que celebrará sus cuatro años de gobierno, podría ser la última movilización en la que participe.

En conferencia de prensa matutina en las instalaciones de la Décima Región Naval del puerto de Manzanillo, Colima, y de forma sarcástica, el Jefe del Ejecutivo federal comentó que “va a haber acarreados” de todas las clases sociales para defender a la llamada cuarta transformación.

Aseguró que sus adversarios conservadores no lo han podido derrotar porque tiene el respaldo del pueblo mexicano.

“Puede ser la última, aunque no puedo decir así de manera categórica, que es la última, porque no sabemos qué nos depare el destino. Nosotros nos mantenemos, eso no debe de olvidarse, no han podido derrotarnos los adversarios del conservadurismo, no han podido porque tenemos el respaldo del pueblo.

“Pero sí vamos a marchar, va a ir mucha gente del pueblo y de todas las clases sociales. Están invitados. Y va a ser marcha, desfile. Van a haber acarreados, pura gente que no va a saber a qué va. ¿Ustedes creen que no va a saber la gente a qué va? Va a defender sus derechos, va a defender a la cuarta transformación, va a defender su movimiento, el que han construido desde abajo entre todos”. Al manifestar que “si no, no vamos a poder caminar”, el presidente López Obrador indicó que con el objetivo de que la marcha del 27 de noviembre tenga fluidez se organizará por contingentes por estados y en donde podría haber vallas.

El Jefe del Ejecutivo señaló que se está diseñando la logística para evitar que por la cantidad de personas no pueda caminar del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino.

“Vamos a buscar la forma de que sea por estado, porque van a llegar, bueno, van a llegar hermanos migrantes, que están muy contentos, muy, muy contentos y vienen. Entonces, tenemos que buscar la forma de hacerlo por estado, por contingente y si no, como dices tú, no vamos a poder caminar”.