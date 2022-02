AMLO quiere "destruir trayectorias", afirma Carmen Aristegui

Luego de que Andrés Manuel López Obrador volviera a pronunciarse contra medios y periodistas, Carmen Aristegui mencionó en su espacio informativo que el Presidente de México mantiene una actitud antidemocrática.

López Obrador, dijo, sigue con una actitud antidemocrática de "destruir trayectorias o intentarlo y atacar a diestra y siniestra".

"Vuelve a decir, entre otras cosas, que ni Proceso ni Aristegui han contribuido al cambio en México".

Me preocupa que te hayan usando: "El Fisgón"

En su programa radiofónico tuvo como invitado a Rafael Barajas "El Fisgón" de quien también López Obrador hizo mención en su conferencia mañanera, aunque como parte de los personajes que lo defienden.

En su intervención, "El Fisgón" indicó a Carmen Aristegi que esperaba que no la estuvieran usando y cuestionó el motivo por el que decidió publicar el reportaje sobre la lujosa mansión en la que vivió su hijo José Ramón López Beltrán y su esposa, Carolyn Adams, en Houston, Texas, propiedad de un contratista de la petrolera Baker Hughes.

"Es un debate que se tiene que centrar alrededor del tema de verdad, de lo que es veraz, de lo que es verídico, y me temo que no estás entrando en esos puntos", señaló "El Fisgón".

Además, dijo que estaba seguro de que alrededor del tema había un tema de "golpeteo blando".

"A mí lo que me preocupa es que te hayan usado", le dijo el caricaturista.

"No no no, la decisión es mía", reviró Aristegui quien además consideró que el reportaje tenía elementos para ser publicado y el reconocimiento de los autores como Raúl Olmos.

"El que ha pegado ha sido el Presidente... Tenemos que apostar por discutir abiertamente los puntos de vista, pero en mi opinión no tiene nada que ver con un afán golpista", indicó Aristegui.

Por ética Loret, López-Dóriga y Aristegui deberían decir cuánto ganan: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que por ética los "periodistas famosos" como Carlos Loret de Mola, Joaquín López-Dóriga, Ciro Gómez Leyva, Carmen Aristegui y Jorge Ramos informen cuánto ganan.

"Sin necesidad que intervenga transparencia, el Inai, por ética ellos deberían informar cuánto ganan, (Carlos) Loret, (Joaquín) López-Dóriga, Ciro (Gómez-Leyva), Carmen Aristegui, cuánto ganan, a lo mejor lo de sus bienes no, aunque ayudaría mucho a saber; Jorge Ramos, porque están representando a intereses, no representan al pueblo, representan a intereses creados".

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal consideró que los comunicadores juegan el papel de apuntalar mediante presiones y chantajes a empresas que medran del presupuesto público.

"No es el periodista que tiene ese noble oficio para estar informando a los ciudadanos y para estar haciendo críticas a los malos funcionarios, no, esto es distinto".

Señaló que no hay ningún problema que ellos ejerzan "su periodismo", incluso que calumnien, porque se está en una época de mentiras en el manejo de medios y de guerra sucia.

"¿Porque nada más van a informar los servidores públicos?, es que ellos son privados, no, sus ingresos tienen que ver con el presupuesto, bienes púbicos, y la política que es un oficio público, ayudaría mucho para entender bien lo que está sucediendo".