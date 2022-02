AMLO reacciona a índice de democracia de "The Economist"

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 16 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó luego de que en días pasados se informó que México cayó en el Índice de Democracia de la revista "The Economist", que calificó al país en la categoría de "regímenes híbridos", un escalón menos que el de "regímenes autoritarios".

De acuerdo con la publicación británica, en el Índice correspondiente a 2021, México se ubicó en el lugar 86, de un total de 167 analizados, con una calificación de 5.57, de un total de 10.

"El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, continuó sus esfuerzos por concentrar poder en la rama ejecutiva. En agosto, López Obrador dijo que buscaría una reforma total de las autoridades electorales del país, al considerar que están parcializadas contra su gobierno, y dijo que están al servicio de la antidemocracia", señaló la revista en su análisis sobre la situación mexicana.

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador refirió que la revista indicó que "en México no hay democracia ahora", "O sea, que había más democracia con Calderón y con Peña que ahora. Imagínense cuando nos robaron la Presidencia había más democracia que ahora, pero también no dice, y es una revista supuestamente seria, 'El Economist'.

"Y no dice que hay un Instituto Electoral supuestamente independiente; no, la culpa es del presidente. ¿En qué quedamos? ¿Yo tengo que ver con el Instituto Electoral?", dijo López Obrador al afirmar que nunca ha visto a Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), más que solo en dos ocasiones aisladas.

"Sin embargo, la revista dice que no hay democracia, pero que por culpa mía", expresó al señalar una campaña del conservadurismo de México con los intereses de medios de comunicación.

López Obrador acusó que hay periodistas que defienden al INE y no al control del presupuesto "porque los atienden muy bien".