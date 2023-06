AMLO rechaza que Consejo Nacional de Morena viole la ley electoral

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que el Consejo Nacional de Morena esté violando la ley electoral y la Constitución al anunciar las reglas para elegir a su precandidato o candidata presidencial para 2024, en las que incluye que puedan realizar mítines por más de 70 días.

En conferencia de prensa y a pregunta expresa, el jefe del Ejecutivo federal señaló que no se está eligiendo a precandidatos presidenciales, sino que se elige a un coordinador de la transformación y quien lo dirigirá.

"¿No se corre el riesgo de incurrir en actos anticipados de precampaña ya que el proceso electoral formalmente inicia dentro de unos meses? Ya se impugno por parte de un partido, Movimiento Ciudadano, ante autoridades electorales, ¿qué riesgo se corre de que sean sancionados por este hecho?", se le cuestionó.

"No, porque no están eligiendo -según estoy enterándome- al precandidato. Es un coordinador o coordinadora de la transformación, es quien va a dirigir el movimiento de transformación hacia adelante, la defensa de la transformación hacía adelante, la defensa de la transformación.

"La verdad es que yo en septiembre que dé a conocer quién gana la encuesta para ser coordinador, coordinadora del movimiento de transformación, pues ya hay una dirigenta, hay un dirigente y él tiene una batuta para encabezar todo", respondió.

Ayer lunes, el coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máynez, y el diputado Salomón Chertorivski presentaron una impugnación en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en contra de la convocatoria de Morena, para que sus aspirantes a la candidatura presidencial realicen mítines por más de 70 días.

Los legisladores señalaron que al impugnar el acuerdo aprobado ayer por el Consejo Nacional de Morena, se busca promover un juicio para proteger los derechos político-electorales de la ciudadanía.

Álvarez Máynez afirmó que la convocatoria a la que se someterán los aspirantes a la candidatura oficialista, va en contra de la ley electoral y la Constitución.

"El acuerdo del Consejo Nacional de Morena viola las leyes electorales y la Constitución de este país", señaló en sus redes sociales.

También refirió que "ignora los plazos de la ley, desprecia la fiscalización y rompe con los principios de equidad en la contienda y de legalidad".