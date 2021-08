AMLO rechaza que quiera debilitar a Anaya en intenciones rumbo a 2024

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que quiera debilitar a Ricardo Anaya (PAN) en sus intenciones de buscar la presidencia de la República en 2024.

"Dice que no quiero que se fortalezca con miras a la elección del 2024, qué voy a estar pensando en eso, diría yo en términos políticos hasta conviene un candidato así", ironizó el Ejecutivo.

En su conferencia de prensa, en las instalaciones del Campo Militar 26 – A de esta capital, el Presidente criticó que "este joven" durante todo su ascenso en la política fue atropellando a los mismos integrantes de su partido e hizo acuerdos con el PRI, con el ex presidente Enrique Peña Nieto, siendo del PAN.

"Luego ya que se sentía todopoderoso traiciona a Peña, esa es la verdad, a los que le habían dado dinero y mal aconsejado, le dicen: puedes ganar la Presidencia porque Peña está muy desprestigiado, si dices en el debate que si ganas lo vas a meter a la cárcel".

Recordó que en uno de los debates por la Presidencia de 2018 el candidato del PRI, José Antonio Meade llamó corrupto a Ricardo Anaya.

"Recuerdo que estábamos en el debate, esto no salió al aire, cuando habla de eso, tenía yo a Meade y le decía a Anaya: eres un corrupto. Nada más que no salió".

"Yo no dije nada, dije: allá ustedes, se llevan fuerte".