AMLO rechaza ranking sobre corrupción que sitúa a México en lugar 31

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó los resultado del Índice de Percepción de Corrupción (IPC) que presenta Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana y que situó a México en el lugar 31 de 180 países en el mundo, por tercer año consecutivo y afirmó que se ha combatido la corrupción "como no se hacia en décadas".

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal acusó a estas organizaciones de haber callado y de no hacer nada en contra de la corrupción que hubo en sexenios pasados en México.

"Yo no le tengo confianza a esa institución porque fueron de la que se callaron o calificaron muy bien a los gobiernos neoliberales. Esos institutos supuestamente anticorrupción, ni los internacionales ni los nacionales, aquí los nacionales participaba Federico Reyes Heroles, Maria Amparo Cazar, es como Claudio X. González, yo les llamaba "Mexicano en favor de la Corrupción, porque eso son, no tienen autoridad moral".

"Yo si le puede decir que el propósito fundamental del gobierno que encabezó es acabar la corrupción y lo hemos hecho como no se hacía en décadas (...)¿Qué respeto les pudo tener a esa organización que supuestamente combate la corrupción, que está a favor la transparencia, si se llevo a cabo el saqueo más importante de México en el periodo neoliberal? Ellos no hicieron nada", dijo.

El pasado 30 de enero se informó que México permanece estancado en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) que publican Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana. Por tercer año consecutivo, mantuvo la calificación de 31 puntos, siendo cero la peor y 100 la mejor.

Con dicha puntuación, la nación mexicana se ubica en la posición 126 de los 180 países evaluados. México obtuvo la misma calificación que Bolivia, Laos y Uzbekistán.

Entre los 38 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México ocupó la última posición. En el llamado G20, el grupo que incluye a las principales economías del planeta, México y Rusia ocuparon los últimos lugares.

El IPC es un instrumento que registra la opinión de especialistas, analistas de riesgo financiero, mujeres y hombres de la academia y los negocios sobre la situación que guarda la corrupción en cada uno de los 180 países evaluados.