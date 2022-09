AMLO rechaza reunirse con Santiago Creel

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 29 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó reunirse con el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda (PAN) para hablar sobre temas de la agenda nacional y le recordó que los diputados y senadores blanquiazules no han ayudado a mejorar la seguridad en el país.

"Que platiqué con el secretario de Gobernación, le voy a dar instrucciones para que hable con él, como decía el general Mujica: hechos no palabras ya se tiene una propuesta muy clara sobre la Guardia Nacional la necesidad de que constitucionalmente ayude la Sedena y Marina para seguir garantizando la paz atendiendo los problemas de seguridad pública".

"Con todo respeto, el diputado Creel sus compañeros diputados y senadores no han ayudado con este propósito.

El presidente López Obrador dijo que a los panista se les olvida que ellos usaron al Ejército en tareas prohibidas en la construcción y lo usaron para reprimir al pueblo, para masacrar y desaparecer a personas y "entonces no hablaban".

"Ahora que estamos planteando esto ellos actúan de manera facciosa, incluso hasta irracional, contradictorio".

El Presidente planteó hacer a un lado las diferencias políticas y no usar el asunto de la seguridad pública con propósitos electoreros porque de verdad están sacando el cobre.

"Yo lo respeto a él (Creel), si no se trata de eso, se trata de no estar haciendo publicidad".