AMLO rechaza subir oferta por Calica

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la posibilidad de aumentar su oferta a la empresa estadounidense Vulcan Materials para comprarles las más de 2 mil 400 kilómetros de la mina de materiales Calica, ubicada en Playa de Carmen, Quintana Roo.

El jefe del Ejecutivo federal afirmó que pagar más por las 2 mil 400 hectáreas sería "caer en un acto de corrupción" pues señaló que el avalúo no supera los 7 mil millones de pesos.En conferencia de prensa, el Mandatario federal advirtió a Vulcan Materials que si no aceptan una negociación emitirá un decreto para declarar esa zona como Área Natural Protegida (ANP)."¿No estarían dispuestos a pagar más?", se le preguntó."No porque estaríamos cayendo en un acto de corrupción", contestó.En Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró que a menos de un año de que termine su sexenio dejará resuelta su disputa con la minera estadounidense."Yo quiero decirles aquí a todos los mexicanos de que yo no me voy a ir sin resolver esto, y la mejor forma de resolverlo es que se declare zona natural protegida, todo y que se les pague de conformidad con la ley la indemnización correspondiente"."¿Por expropiación, presidente?", se le siguió insistiendo."Sencillamente se declara área natural protegida, por decreto, sino hay respuesta por parte de ellos, sino quieren ayudar esa va a ser la decisión", dijo.En el salón Tesorería, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que ya tiene listo el dinero que pagarían a la empresa."No, vamos a esperar, nada más que antes de que yo me vaya. Ya se les va a depositar en un juzgado los seis mil, siete mil millones de pesos y vamos a emitir el decreto para destinar toda el área a la protección del medio ambiente, no se va a poder construir nada, va a ser para conservar esta reserva", dijo.El Mandatario federal rechazó que este caso pueda generar presiones del presidente de Estados Unidos, Joe Biden"No, no, porque es respetuoso de las decisiones nuestras. Y ya lo he dicho varias veces, ya es sabido de que México no es una colonia, no es un protectorado, es un país independiente."Entonces, lo que estamos planteando es vamos a defender el territorio, no podemos seguir permitiendo la destrucción impune y me gustaría que salgan a opinar los ambientalistas que se oponían al Tren Maya, y nunca dijeron nada de esto ni han dicho nada", agregó.