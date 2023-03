AMLO recibe carta de Pedro Castillo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 27 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió en Palacio Nacional con el abogado del expresidente de Perú Pedro Castillo, Guido Croxatto, quien le entregó una carta que el político peruano le envió al mandatario mexicano.

"Me reuní con Guido Croxatto, abogado de Pedro Castillo, el presidente que fue destituido de manera ilegal y está injustamente en prisión padeciendo por el clasismo y el racismo que impera, tristemente, en Perú".

Por medio de una carta el depuesto presidente de Perú Pedro Castillo pidió al presidente de México Andrés Manuel López Obrador que se coordine con el abogado y equipo jurídico de los países hermanos que apoyan la libertad del pueblo de Perú.

"Mi libertad es secundaria, la verdadera libertad que se debe apoyar, querido hermano Presidente, es la de nuestro pueblo hoy reprimido y con decenas de compatriotas muertos a balazos, sus madres los lloran sin ser escuchadas, no hay justicia, sitian la universidad, a mi familia la hostigan, siento tener cada vez menos derechos, no soy el único".

En su misiva, Castillo también le agradece al presidente de México su apoyo tanto para su persona como para su familia que se encuentra exiliada en México.

"Desde esta celda en la que solo puedo resistir con anhelo de la libertad pronta de mi pueblo, lo saludo con toda la fuerza y esperanza para agradecerle a usted y a todo el pueblo mexicano por todo el respaldo a las luchas justas del Perú y el apoyo permanente a mi familia".

Castillo dijo a su "hermano y compañero" presidente López Obrador que el jamás olvidará que México fue el primer país en apoyarnos desde el primer día.

El pasado viernes, el presidente López Obrador, aceptó reunirse con Guido Leonardo Croxatto, abogado de Pedro Castillo, para dialogar sobre la defensa del exmandatario de Perú, preso desde diciembre de 2022.

El presidente López Obrador ha señalado que la destitución de Pedro Castillo ha sido una injusticia.

"Nosotros sabemos que es una injusticia, que es una flagrante violación a la democracia y a los Derechos Humanos lo que sucedió con él y luego la represión a la gente", señaló.