AMLO reclama a senadores por falta de Ley secundaria para revocación de mandato

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reclamó fuertemente esta mañana a los senadores de la República, "a todos", porque no incluyeron la discusión de la Ley Reglamentaria o secundaria para la consulta popular en la que se someterá su mandato a revocación o ratificación.

"Ayer convocan a extraordinario. Ya se está terminando esta legislativa. Y resulta que no incluyen tampoco la aprobación o no aprobación de esta Ley [reglamentaria]. Entonces, ¿de qué se trata? Lo tengo que decir así. Creo que muchos legisladores no saben de esto. Y ahora estoy seguro de que le van a pedir a sus coordinadores parlamentarios que les expliquen. Van a buscar dónde están las iniciativas y por qué no se aprueban", dijo el Presidente, visiblemente molesto.

"No son demócratas", dijo antes el Presidente. Le cuestionaron si eso incluía a todos los senadores. Entre ellos están los de su partido, Morena, que son coordinados por Ricardo Monreal. "A todos", dijo. "En general".

"Imagínense, cuánto tiempo ha pasado. Ahora resulta que no quieren. Si no existe la Ley reglamentaria, aunque esté en la Constitución, no se va a poder llevar a cabo la revocación de mandato. Y esto es con malas intenciones. Es deliberado", añadió el mandatario.

"Aprovecho para hacer un llamado respetuoso a los legisladores de que ya resuelvan. A todos, que se convoque, porque ha pasado ya bastante tiempo. Y que se aprueben ya o no las dos leyes que están ahí desde hace tiempo. Una es la Ley reglamentaria de revocación de mandato. ¿Por qué no quieren que se consulte al pueblo?", aseveró el mandatario.

Cuestionado sobre si se trataba de un tema de "sucesión presidencial" el rechazo a legislar, López Obrador fue tajante. "No, no, no, no, no", dijo, rápidamente, interrumpiendo al periodista. "Tiene que ver con el miedo al pueblo, el miedo a la democracia. No son demócratas", manifestó.

"O tiene que ver con que algunos ni siquiera se han enterado de que hace falta la aprobación de esa ley para que el primer domingo de abril del año próximo la gente pueda decidir si me quedo o me voy", aventuró el Presidente. "Si me mantienen la confianza o me la quitan".

Además, López Obrador recordó que en su momento propuso que el Congreso, cuyo control en ambas Cámaras están en manos de Morena, su partido, no aprobó la eliminación del fuero para todos los servidores públicos. "No pasó y no pasó, ahí tenían la iniciativa y volví a insistir hasta que les insinué que nada más incluyeran al Presidente, porque los compromisos se cumplen y yo hice un compromiso", recordó.

"Ayer convocan a [periodo] extraordinario y resulta que no incluyen tampoco esta otra ley. Entonces de qué se trata. Lo tengo que decir así, porque creo que muchos legisladores no saben de esto y ahora estoy seguro que le van a pedir a sus coordinadores parlamentarios que les expliquen dónde están las iniciativas y por qué no se aprueban", concluyó, con visible molestia.