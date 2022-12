AMLO recomienda al próximo presidente que haga mañaneras

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 26 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador le recomendó a su sucesor para 2024 que continúe con las conferencias de prensa mañaneras para evitar ser secuestrado por los medios de comunicación.

"Pienso que es importante que el gobierno informe, porque si no se queda rodeado, secuestrado", dijo en su mañanera de este lunes en Palacio Nacional.

Señaló que las conferencias de prensa le ayudan a tener respaldo popular, y en caso contrario, quienes no lo tienen, acuden a los medios de comunicación con cargo al erario público.

"Era tanto el poder de los medios que para hacer negocios al amparo del poder público, necesitaban gobernantes débiles. ¿Qué hace un gobernante sin respaldo popular? Va y se entrega a los brazos de los dueños de los medios de comunicación, para ver si lo pueden sacar adelante, y lo sacan, pero los despluman, no a él, sino al erario", agregó.

Contó que un empresario de los medios le aseguró que los videos publicados en 2004, donde se ve a René Bejarano y a Carlos Ahumada recibiendo dinero, que supuestamente era para López Obrador, fueron planeados para reducir su popularidad.

"Una vez, un empresario de medios de información me dijo, cuando era jefe de Gobierno, que desataron una campaña, creo que cuando los videos del maestro Bejarano y Ahumada, es que, entre otras cosas, 'estabas muy arriba', y así no nos conviene", expresó López Obrador.

A su sucesor también le recomendó continuar con la construcción de trenes de pasajeros, como el actual Tren Maya e incluso se lo recomendó a Estados Unidos.

"Yo recomiendo que hacia el futuro se piense en la construcción de más trenes de pasajeros, incluso lo recomiendo hasta para Estados Unidos. Es un medio de transporte barato, accesible, no contaminante porque es eléctrico. Hay que volver a los trenes en todo el país, los trenes de pasajeros. Europa, mantuvieron los trenes, nosotros teníamos trenes, a diferencia de la política que tenían en Estados Unidos", explicó.