AMLO recomienda que FGR atraiga investigación de Ariadna Fernanda

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 8 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó que la FGR atraiga la investigación del feminicidio de Ariadna Fernanda López, cuyo cuerpo fue encontrado en la carretera rumbo a Tepoztlán, Morelos, en el cual –dijo- debe tener una perspectiva de derechos humanos e incluir a todas las autoridades.

Ayer lunes, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acusó al fiscal general del estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara, de querer encubrir el feminicidio de Ariadna Fernanda López, debido a que tiene presuntos nexos con Rautel, acusado por la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) de participar en el asesinato.

El presidente López Obrador dijo que este es un asunto de justicia que tiene que ver con un asesinato, que tiene que ver con la actuación de autoridad y es una aberrante violación de derechos humanos, el hecho horroroso.

---No debe quedar sin una investigación de fondo, dice AMLO

"No debe quedar sin una investigación de fondo y que no importe para nada qué autoridad fue la que trató de cambiar los hechos....

"Como corresponde a las fiscalías estatales, mi recomendación es que el asunto lo atraiga la Fiscalía General de la República con un enfoque de derechos humanos para que se resuelva esto lo más pronto posible".

Al cuestionarlo si debe renunciar el Fiscal de Morelos, el Jefe del Ejecutivo dijo que ni se debe adelantar nada, primero se tienen que tener las pruebas.

"Nosotros nos enteramos temprano porque la Jefa de Gobierno planteó el tema en la reunión de Gabinete de seguridad (el lunes por la mañana)".

El presidente López Obrador expresó su respaldo a la Jefa de gobierno de la Ciudad de México y al gobernar del Morelos, Cuauhtémoc Blanco, porque todo mundo sabe allá que le han hecho la vida política imposible, por intereses de la delincuencia organizada y de cuello blanco.