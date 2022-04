AMLO reconoce que al interior de su gobierno hay oposición al Tren Maya y le están metiendo el pie

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que además de enfrentar las protestas de ambientalistas, al interior de su gobierno hay oposición al Tren Maya y le están metiendo el pie a su construcción.

Por esto, señaló en su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, se publicó un decreto para no solo agilizar los trámites para las obras prioritarias, sino blindarlas de los "tecnócratas" que, indicó, "todavía están en el gobierno".

"El decreto fue para eso, porque al interior del mismo gobierno no solo hay lentitud, sino también hay oposición porque cuánto tiempo duraron los tecnócratas dominando o como empleados de los oligarcas ¡36 años! Estamos hablando de este cundió, se derechizó todo; las universidades públicas. Ya no quiero señalar así puntualmente porque los que los pone enojadísimos, pero es la verdad. Se olvidaron de las ciencias sociales, se hizo a un lado el humanismo, el interés público", dijo.

"¿En torno al Tren Maya desde el interior le estaban metiendo el pie para no avanzara?", se le preguntó.

"Sí, claro, al interior y afuera, por eso fue el acuerdo", reconoció.

En el Salón Tesorería, el presidente López Obrador señaló que los opositores se manifiestan en contra del cambio de trazo del Tren Maya por defender sus intereses y no por amor a los cenotes o a la fauna.

Señaló que algunos de los opositores a la obra insignia lo hacen por dinero.

"No es una preocupación por el trazo, no es por la afectación al medio ambiente, no es que le tengan amor a los cenotes, a la fauna. ¡No, no, no, es un asunto político o politiquero mejor dicho, de intereses! Algunos de los que están oponiéndose ni siquiera conocen las comunidades, es por interés y por decirlo con toda claridad, por dinero o por oposición política o porque están en contra de nosotros", afirmó.