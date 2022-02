AMLO reconoce que ejercer periodismo en los estados "es muy difícil"

CIUDAD JUÁREZ, Chih., febrero 18 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que es muy difícil hacer periodismo en los estados "el periodismo que se hace en la calle" pues señaló que a diario se encuentran con aquellos que no quieren ser cuestionados y criticados porque actúan de manera autoritaria, cobarde y vil.

En conferencia de prensa matutina, el Mandatario aseguró que les tiene mucho respeto y admiración a los periodistas, pero señaló que sus diferencias las tiene con un grupo de comunicadores que tienen relación con supuestos grupos de intereses creados.

En las instalaciones del Noveno Regimiento de Caballería Motorizado, el Mandatario federal reiteró que su gobierno atiende la demanda de resolver los asesinatos de los periodistas, que en lo que va del año suman cinco.

"Es nuestro compromiso que no haya impunidad, y les tenemos a ustedes y todos los periodistas de México, mucho respeto, admiramos lo que hacen y consideramos que el periodismo es un oficio noble y que respetamos mucho el trabajo mucho de los periodistas. Tenemos la diferencia, pero es un asunto que si lo analizamos bien no tiene que ver, vamos a decir, del todo con el periodista, sino que tiene que ver con los grupos de interés creados, pero la mayoría de periodistas merecen todo nuestro respeto, nuestra admiración siempre, siempre.

"Que también tengan en eso en cuenta, es muy difícil hacer periodismo en los estados, el periodismo que se hace en la calle, el que hacen ustedes, es muy difícil. Como decía el maestro (Manuel) Buendía, `las banquetas aquí son muy angostas´, entonces se topa, a veces a diario, con los que no quieren ser cuestionados, criticados, y los que actúan de manera autoritaria o cobarde, vil. Entonces nuestro respeto a ustedes", aseveró.