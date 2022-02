AMLO reconoce que falta más trabajo en el combate a la inseguridad

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este viernes que pese a que se ha avanzado en materia de seguridad, todavía falta más trabajo para garantizar la paz y tranquilidad de la población.

En conferencia de prensa matutina, acompañado por la gobernadora María Eugenia Campos Galván (PAN), el titular del Ejecutivo federal indicó que este próximo lunes en Palacio Nacional se presentará el informe de seguridad mensual del Gabinete de Seguridad, en donde adelantó "hay buenas noticias, pero falta más trabajo".

"Estamos todos los días enfrentando el problema grave de inseguridad y se va avanzado. Este lunes precisamente corresponde informar de cómo vamos a nivel nacional, como está el índice delictivo y adelanto de que son buenos los resultados, sin embargo faltan más trabajo, el que no haya impunidad.

"Hemos decidido por convicción de que el cometa un delito tiene que ser castigado, sea quien sea, cero impunidad (...) Entonces eso sigue sucedido por eso, tiene razón, se avanza pero falta".

En las instalaciones del Noveno Regimiento de Caballería Motorizado, el Mandatario federal aseguró que ni él ni la gobernadora María Eugenia Campos Galván tienen permiso para pelearse cuando se trata de resolver garantizar la seguridad de la población.

Reconoció que se puede tener diferencias, pero se debe de trabajar en conjunto para garantizar la paz y la tranquilidad de los ciudadanos.

"No nos pelamos y si acaso nos pelemos, no va a ser por eso. No tenemos permiso para pelearnos cuando se trata de la seguridad de los ciudadanos, podemos tener diferencias, pero trabajar juntos para garantizar la paz y la tranquilidad de los ciudadanos", agregó.